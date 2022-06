Alpini di Pralungo in festa per i 90 anni di fondazione (foto di repertorio)

90 anni di storia per il gruppo Alpini di Pralungo. Per l'anniversario di fondazione, le penne nere si ritroveranno il prossimo sabato, 18 giugno, per festeggiare tutti assieme: il programma prevede la cerimonia dell'alzabandiera, allocuzioni e sfilata con deposizione della corona al cippo degli Alpini, a partire dalle 16.

Seguirà la Santa Messa (ore 18.15) e la cena al Polivalente, intorno alle 20. Per l'occasione, il gruppo vuole condividere il lieto traguardo con gli Alpini del territorio, ricordando altresì la solidale amicizia e il gemellaggio con il gruppo di Viareggio, dal momento che un suo ex capogruppo è oggi presidente della sezione ANA di Pisa-Lucca-Livorno.