Maturità 2022: resta l'obbligo delle mascherine e c'è l'incognita del prossimo anno

Basta Maturità "soft". Da quest'anno si torna agli scritti e all'orale. E in questi giorni il Tar si è anche pronunciato in risposta al Codacons che ha chiesto la sospensione dell'ordinanza con la quale il Ministero della Salute il 28 aprile ha disposto l'obbligo per gli studenti d'indossare la mascherina FFP2 negli ambienti scolastici.

E i presidi cosa ne pensano? "Non ha senso pronunciarci - commenta il dirigente del Gae Aulenti Cesare Molinari - fino a oggi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato richiesto e lo faremo anche questa volta. D'altronde anche per esempio ai concerti, a teatro e sul treno si è obbligati a metterle, non è qualche ora che cambia la vita dopo tutti gli sforzi fatti. Non siamo noi che abbiamo le competenze per dire se è corretto toglierle o meno".

Che ne sarà dei dispositivi di protezione in classe il prossimo anno è invece ancora una grande incognita: "Nessuno si è ancora pronunciato - conclude il preside - , come sempre ci adegueremo anche in questo caso, adesso è ancora presto per sapere che cosa accadrà".

Ora gli studenti sono alle prese con il mega ripasso. Per le superiori ci sarà innanzitutto una prova di italiano in calendario il 22 giugno con inizio alle 8.30. Il giorno successivo, il 23 giugno si terrà la seconda prova scritta, quella di indirizzo, predisposta dalle singole scuole per tenere conto del lavoro che si è potuto svolgere nelle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria.