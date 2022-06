Pettinengo, consegnate le borse di studio in ricordo della professoressa Zumaglini, FOTO

Consegnate le quattro borse di studio in ricordo della professoressa Zumaglini, foto Battagin

Nella serata di giovedì 9 giugno, come da consuetudine – anche quest'anno – presso l'Istituto Comprensivo di Valdilana-Pettinengo e, più precisamente, presso la scuola secondaria di primo grado di Pettinengo, si è svolta l'annuale consegna delle borse di studio in ricordo della professoressa Alessandra Giorgini Zumaglini.

A consegnare le borse di studio è stato uno dei figli della professoressa, Stefano Zumaglini. Gli studenti più meritevoli sono stati premiati durante l'annuale festa di fine anno scolastico, nel corso della quale è stata messa in scena l’opera scritta, diretta e interpretata dalla classe II A. Una brillante commedia dal titolo: “Scialacquatori e Babulinke ai tempi degli YouTuber”, tratta liberamente da “Il giocatore” di Fëdor Dostoevskij

I riconoscimenti sono stati conferiti ai seguenti allievi: per la classe I A il premio è stato assegnato a Francesco Magnani, per la II A all'alunna Miriam Mazzia Piciot, mentre per la classe III A c'è stato un ex-equo: Alice Battagin e Ludovica Marangon si sono aggiudicate la borsa di studio.