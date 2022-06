Valdilana, tutto pronto per il Trail Oasi Zegna

Weekend imperdibile e all'insegna del bel tempo, per gli appassionati di podismo all’Oasi Zegna che, nella giornata di domenica 12 giugno, porterà in scena l’undicesima edizione del Trail Oasi Zegna organizzato da Trail Running Valsessera.

Tre le gare in programma: 60 km; 30 km e 15 km. Per quest’ultima le iscrizioni saranno aperte fino alla mattina del giorno della gara e fino all’esaurimento delle 200 pettorine preparate dagli organizzatori.



Gli orari delle partenze sono così ripartiti: alle ore 06:30 avrà avvio la 60 km; alle ore 08 partirà la 30 km, infine, alle ore 09:30 ci sarà la 15 km. È dunque tutto pronto per una gara che si imporra nel weekend sportivo, forte del panorama accogliente e mozzafiato delle montagne biellesi.



Maggiori informazioni all’indirizzo: https://www.trailrunningvalsessera.it/.