Arti Marziali, Elena Bozzo bronzo all'Olympic Dream Cup

Nelle prime tre giornate, l'evento più atteso e più importante: per il terzo anno consecutivo, dopo le prime edizioni del 2018 e del 2019, Roma ha ospitato il gran premio mondiale di Taekwondo (Grand Prix), dove i migliori atleti del mondo si sono sfidati per le qualificazioni olimpiche. Per la Federazione Italiana Taekwondo, il team nazionale italiano ha potuto contare sulle forze di Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro alle ultime olimpiadi, Simone Alessio, campione del mondo in carica, oro anche in questo ultimo Grand Prix, e Maristella Smiraglia, bronzo per lei. Un evento eccezionale e unico, intervallato da eventi dimostrativi di altissimo livello grazie alla partecipazione del Demo Team Koreano e, per la prima volta, del team dimostrativo italiano. Parallelamente al Grand Prix, nel villaggio del Foro Italico, si è svolto anche il Kim e Liù, il torneo dedicato ai piccoli atleti di Taekwondo (dai 6 agli 11 anni), il più grande del mondo con oltre 2.000 bambini in gara.

Il 6 e il 7 giugno è stato invece il momento della Olympic Dream Cup, campionato italiano tra le squadre regionali: nel team della squadra del Piemonte presenti due atlete della New Generation Taekwondo, Camilla Zhukova di Borgomanero (categoria Junior) e Elena Bozzo di Valdilana (categoria Cadetti), oltre al Direttore Tecnico della società Stefano Moi (cintura nera IV Dan) in qualità di Commissario Tecnico del settore giovanile della nostra regione, alla sua quinta esperienza in Coppa Italia. La società è riuscita a conquistare una preziosa medaglia di bronzo con la più giovane del gruppo, Elena Bozzo.



Dopo l'oro del 2017, un bronzo nel 2018, un argento nel 2019 nei Campionati Italiani di combattimento e un sesto posto assoluto nel 2022 nel settore forme ai Campionati Universitari, nel corso degli anni la New Generation conferma la sua costante presenza nelle competizioni di alto livello con risultati importanti e positivi.



Il commento di Stefano Moi: "Sono davvero fiero e orgoglioso di aver rappresentato il Piemonte in quello che è l'evento più importante e atteso dell'anno, in una cornice fantastica come quella del Foro Italico, insieme agli atleti più forti del panorama nazionale e internazionale. Sono fiero della medaglia conquistata dalla nostra Elena Bozzo, alla sua terza esperienza nella categoria cinture rosse-nere e dai risultati degli altri atleti piemontesi: un oro, un argento e cinque bronzi. Sono anche molto contento degli altri atleti presenti che, nonostante abbiano dato il massimo, non sono riusciti a raggiungere il podio: questa esperienza renderà tutti più competitivi e determinati a raggiungere risultati in futuro. Ringrazio i miei colleghi del team Piemonte, Domenico Greco, Carlo Carrino e il presidente del Comitato della regione Piemonte Edoardo Greco, nonché la Federazione Italiana Taekwondo per avermi dato l'opportunità e la fiducia di far parte del team."