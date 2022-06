UPBeduca compie 120 anni: Pubblicata la nuova guida dei corsi 22/23 con copertina celebrativa

Quest’anno ricorrono i 120 anni dalla fondazione di UPBeduca, la storica Università Popolare Biellese. Per celebrare l’evento, anche la copertina della nuova Guida Corsi dell’Anno Accademico 2022-2023 appena uscita ben esalta questa ricorrenza: “Un traguardo importante e storico che ci inorgoglisce”, dichiara il presidente Fabrizio Lava tra le righe della tradizionale introduzione che apre il libretto.

La guida dei corsi 2022-2023 è ora disponibile sia in versione cartacea presso la segreterie di UPBeduca di Biella (via Delleani 33D) e Cossato (via Martiri 14), sia in digitale nella Home Page di: www.upbeduca.it

Anche quest’anno è composta da oltre 150 pagine che propongono corsi in partenza nel periodo ottobre 2022 - maggio 2023. Tante sono le aree tematiche, dalla Comunicazione Linguistica (con inserimento anche della lingua Ucraina) a Salute e Benessere (Gi Gong, Reiki, Pilates, Yoga, Ginnastica posturale e tanto altro), Arte Musica e Spettacolo (percussioni, chitarra, pianoforte, canto e tanto altro), Informatica, Teoria e pratica di corsi di cucina, pasticceria, enologia, degustazione della birra, cucito e tecniche sartoriali, uncinetto, design degli accessori, e ancora corsi di Contabilità e molti altri. Tra le novità sono presenti Escursioni di sci durante la stagione sciistica - accompagnati da due maestri - e Ballo liscio e da sala e Tango Argentino (presso la sede di Cossato). Sempre a Cossato, per la prima volta, si svolgerà il corso di Informatica e Internet Base con il proprio PC.

Tornano gli “Incontri del pomeriggio”, che si svolgeranno alle ore 16:00 il martedì (con un’unica data settimanale) alla Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Gramsci 14/A) e il mercoledì a Cossato nella sede di UPBeduca. Anche per le conferenze si è cercato di proporre nomi nuovi, da affiancare a chi da anni offre, sempre seguìto, la propria competenza e le persone contattate hanno tutte aderito con entusiasmo, dimostrando in questo modo che UPBeduca è considerata anche dal mondo culturale - non solo locale - una realtà di alto livello.

Tornano, infine, gli appuntamenti a Palazzo Ferrero che, sabato 18 giugno, ospiterà due eventi in contemporanea: la prima parte riguarda la 28° Edizione della Festa Europea della Musica e la festa per i 120 anni dalla fondazione di UPBeduca (Università Popolare Biellese), nell’ambito del progetto “L’altra scuola si fa in strada”, dalle ore 16:00 alle 20:00.

La seconda parte, dalle ore 17:00 alle 20:00, riguarda invece il concerto-spettacolo dei docenti e degli allievi dei corsi musicali e di danza, con la possibilità - per tutti i partecipanti - di avere informazioni sui corsi 2022-2023 ed iscriversi a un prezzo scontato.

Inoltre, alle ore 16:00, verranno presentati i racconti autobiografici selezionati nell’ambito della competizione “Scrivi una tua storia”.



L’attività di UPBeduca è possibile grazie al sostegno di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Provincia di Biella.

Per informazioni: Tel. 015 8497380 – Cell. 338 3865500 - segreteria@upbeduca.it

Sito: www.upbeduca.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/upbeduca

Gli orari delle segreterie:

Sede di Biella, via Delleani 33d: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato dalle 10.00 alle 12.30.

Sede di Cossato, via Martiri 14: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.