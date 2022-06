I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana, 10-11-12 giugno

Venerdì 10:



- Biella, via S. Eusebio (parcheggio di fronte a Questura) - passeggiata in ricordo del primo Vescovo di Biella. La passeggiata andrà in direzione di piazza Santa Marta e raggiungerà il vescovado. Al termine, è prevista una visita guidata al Duomo e al Battistero. Ore: 21.

- Lessona, cineteatro Italia – “H2SO4”, spettacolo teatrale benefico sulla violenza di genere. Ore: 21.



Sabato 11:



- Netro, salone polivalente (via Simonetti 8) - giornata Yoga e Nordic Walking. Ore: 10.



- Valdilana, PalaGiletti, mercato coperto e al campo sportivo – festa dello sport, varie attività sportive. Ore: dalle 13 alle 18:30.



- Valdilana, PalaGiletti - camminata in rosa per raccogliere fondi a favore della ricerca per tumori femminili. Ore:15. Iscrizioni dalle 8,30, il percorso è di 5 chilometri per gli adulti e 1,5 per i bambini.



- Biella, stadio Pozzo/Lamarmora - 18° Gomitolo di Lana, giornata di atletica leggera. Ore: 15.



- Rosazza - concerto del Biella Jazz Club con Max Tempia e Max De Aloe in occasione dell'ingresso tra i "Borghi più belli d'Italia". Ore: 15:30.



- Biella, via Italia 38 - presentazione libro "Amorologia, guida (quasi imparziale) alle relazioni e al sesso”. Ore: 18.



- Favaro, sede ANA - corsa podistica in occasione del novantennio del gruppo Alpini. Ore: 18.



- Biella, via Q. Sella 61 – StraBiella, corsa benefica della Croce Rossa. Ore: 20.



- Biella, cattedrale S. Stefano - concerto per i 250 anni diocesi coro e orchestra "Ensemble Vox Cordis" . Ore 21.



Domenica 12:



- Favaro, sede Alpini - festeggiamenti per i 90 anni del gruppo. Ritrovo alle Cave, messa, sfilata per la frazione, segue aperitivo e pranzo. Ore: 08:45.



- Vigliano, villaggio Trossi – mercatino hobbisti e torneo pallavolo. Ore: dalle 9 alle 18.



- Mongrando – Mongrando in festa con mercatino, mostre e musica. Ore: dalle 9 alle 19. Monbricks, Esposizione delle opere con mattoncini in Lego, caccia al tesoro. Ai partecipanti verrà anche data l’opportunità di visitare il Lanificio Guabello, tutti i reparti di lavorazione del ciclo produttivo del tessuto spiegando e mostrando loro le varie trasformazioni, dalla lana al tessuto finito. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 348-9717682



- Graglia, campo sportivo – Rigorando, torneo di calcio. Ore: 10.



- Miagliano, lanificio Botto - Wool Experience, laboratori dedicati alla filatura e alla lavorazione a maglia. Ore: 14:30.



- Sagliano, Tappa Sagliano Micca – Biella. La tappa biellese partirà da Sagliano Micca alle ore 16:00 (Cappellificio Cervo) per raggiungere la sede sezionale ANA BIELLA in via Ferruccio Nazionale, 5, dove ci sarà il passaggio della Fiaccola dagli Alpini del Reparto Comando Taurinense agli Alpini del 32° Reggimento Genio Guastatori, sempre della Brigata Taurinense. Durante il percorso (vedi programma) la Fiaccola farà piccole soste ad Andorno, Tollegno, Biella Giardini Zumaglini e Piazza Adua.

- Valdilana, mulino Susta - presentazione libro “In cucina per rinascere” (ore 17) e apertura museo. Ore: dalle 14:30 alle 18:30.