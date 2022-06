Vini piemontesi nei Paesi extra Ue, c'è un bando da 8,5 milioni di euro

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando sulla misura Ocm vino a favore del comparto vitivinicolo per i progetti di promozione dei vini piemontesi di qualità a denominazione di origine sui mercati dei paesi extra europei.

Il bando sostiene i consorzi di tutela e le associazioni di produttori vitivinicoli per i progetti regionali e multiregionali nei paesi terzi, presentati per l’annualità 2022/2023, e prevede una copertura massima del 50% delle attività promozionali presentate da ciascun soggetto beneficiario.

Il termine ultimo per la richiesta di contributo è il 21 luglio 2022. Per il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo il sostegno ai consorzi di tutela ed ai produttori piemontesi resta essenziale affinché possano proseguire e intensificare le attività di promozione dei vini di qualità in tutti i mercati, al fine di recuperare il posizionamento precovid ed anche trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20222023