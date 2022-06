Piemonte, industria manifatturiera: da inizio anno a Biella la crescita più importante

Il primo trimestre del 2022 sconta le stesse difficoltà rilevate negli ultimi tre mesi del 2021: pur con dati ancora positivi, la forte ripresa che ha caratterizzato la prima parte dello scorso anno si è parzialmente indebolita a causa della scarsità di alcune materie prime e semilavorati e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento per molti settori, unitamente al rincaro dei trasporti e ai costi dell’energia. A questo quadro si è aggiunta, da fine febbraio, la precarietà del contesto internazionale a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina.

I dati sulla produzione industriale restano comunque in positivo nelle quattro province dell’Alto Piemonte che si collocano, con la sola eccezione di Vercelli, al di sopra della media regionale piemontese, attestata al +5,2% rispetto al corrispondente trimestre del 2021, seppure con marcate differenze territoriali e settoriali.

Biella, con un dato del +8% sul fronte della produzione, segna il migliore risultato a livello piemontese, con una crescita del +9,9% in termini di fatturato. Bene anche la provincia del Verbano Cusio Ossola, che registra il +7,1% nella produzione industriale, il secondo migliore risultato in ambito regionale e con una crescita del fatturato del +10,8%. Novara si attesta su una crescita della produzione del +6,6%, la terza migliore performance in ambito regionale, con un fatturato in aumento del +12,5%. Vercelli al contrario si ferma ad un +3,5% sul fronte della produzione industriale, occupando l’ultima piazza della graduatoria regionale, registrando un aumento del fatturato del +7,1%.

L’indagine del I trimestre 2022 ha visto complessivamente coinvolte nel quadrante 667 imprese, per un totale di oltre 24.600 addetti e un fatturato superiore ai 7,2 miliardi di euro.

FOCUS BIELLA

Nel primo trimestre del 2022 il sistema manifatturiero biellese registra un rilevante aumento globale della produzione industriale, con notevoli differenze tra i diversi comparti. Nel periodo gennaio-marzo la variazione della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari al +8%, risultato al di sopra della media regionale, attestata al +5,2%. Biella registra quindi il dato migliore tra le province del Piemonte.

La tessitura presenta il dato più performante (+39,8%), il finissaggio (+17,2%), le altre industrie tessili (+13,6%) e la filatura (+11,6%) completano il quadro di un settore, quello tessile, in ripresa dopo le difficoltà del 2020 segnato dall’emergenza sanitaria. Di rimando le altre industrie manifatturiere e la meccanica hanno un andamento meno brillante (rispettivamente +2,8% e +0,9%).

Per quanto riguarda le commesse risultano, a livello generale, in aumento gli ordinativi provenienti tanto dal mercato interno (+7,4%) quanto dal mercato estero (+5,5%). Sul fronte della domanda esistono forti differenze tra i comparti, con le altre industrie manifatturiere e la meccanica con prospettive non brillanti sul mercato estero, dove invece la tessitura continua a prospettare ampi margini di crescita almeno sul breve periodo. Bene anche il fatturato, in aumento quello totale (+9,9%) e in misura meno incisiva quello estero (+7,8%).