L'Organismo di Composizione della Crisi: opportunità e strumenti per uscire da una situazione di sovraindebitamento, FOTO e VIDEO

Nella mattina di oggi, 10 giugno, presso Palazzo Ferrero, si è tenuto un interessante evento in materia di Sovraindebitamento Legge 3 /2012, organizzato dallo Sportello Orientamento Sociale di Biella Organismo di Composizione della Crisi che, attraverso la Presidente provinciale Emilia Lanza e la Presidente Nazionale Sara Peraldo si è presentata al pubblico biellese.

Alla conferenza, moderata dall' Avv. Giovanna Maggia, sono intervenute la l'assessore regionale Elena Chiorino, un'alta rappresentanza del Vescovo della diocesi di Biella, il Sindaco Claudio Corradino, l'Assessore Barbara Greggio, la Presidente del Tribunale Paola Rava e i Vice Presidenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati, oltre a molte associazioni presenti sul territorio come il Movimento Cristiano Lavoratori, il Codacons, il Legalnetwork, lo Sportello Sostenibile, la Scialuppa CRT e il G.A.P., che hanno illustrato l'importanza di utilizzare gli strumenti messi a disposizione, per contrastare le situazioni da sovraindebitamento, portando casi concreti già attivati sul territorio.

“Prevenire nei tempi e nei modi più rapidi possibili la crisi di un’impresa è una responsabilità che la politica deve avere tra le sue priorità - ha dichiarato l'assessore Chiorino -. Con questa convinzione sono state avviate diverse misure dedicate alle imprese: la certificazione delle competenze formali ed informali, utili per una riorganizzazione del proprio personale; un servizio di consulenza dedicato, sia per la ridefinizione di nuovi piani industriali sia per accompagnare l’impresa nel processo verso la transizione verde, digitale e di un eventuale ricambio generazionale; una misura che prevede l’impiego di manager in azienda, di provata esperienza e professionalità, pagati dalla Regione Piemonte per affiancare gli imprenditori che vogliano svolgere una «SWOT analysis», ovvero l’analisi dei punti di forza e di debolezza all’interno dell’impresa, delle opportunità e delle minacce sul mercato competitivo sul quale l’azienda opera per poi eventualmente definire le più opportune strategie di incremento della competitività e il conseguente rilancio.” L’assessore ha poi concluso il suo intervento rivolgendosi agli stakeholder del territorio, dai commercialisti ai consulenti del lavoro, agli avvocati che, attraverso la loro conoscenza delle imprese, possono aiutare la comunicazione delle misure esistenti e dei soggetti a cui potersi rivolgere senza temere di finire nelle mani sbagliate.