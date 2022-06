Finanza per la ripartenza un webinar il 23 giugno

Nuovo appuntamento del ciclo di webinar “Finanza per la Ripartenza”, il percorso organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con Innexta, per diffondere la cultura di prevenzione della crisi d’impresa e per fornire alle PMI del territorio le conoscenze necessarie a monitorare e consolidare il proprio equilibrio economico-finanziario ed organizzativo.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “Prevenire il sovraindebitamento delle microimprese”, si terrà online giovedì 23 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

La partecipazione all'incontro è gratuita previa iscrizione compilando l'apposito form online. Il percorso formativo si concluderà a luglio con l’ultimo webinar in programma.

Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione (promozione@pno.camcom.it – telefono: 015.35.99.371) e sono disponibili sul sito camerale.