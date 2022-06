Una serra di marijuana a chilometro zero: 27enne in arresto

Marijuana a chilometro zero, ma anche hashish, denaro contante e materiale da confezionamento. Nella mattina di mercoledì i Carabinieri della Stazione di Santhià hanno arrestato un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

Le accuse a suo carico sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nel corso della perquisizione della sua abitazione, condotta con l'aiuto di un'unità cinofila di Volpiano, sono state trovate una serra artigianale nella quale erano coltivate 5 piante di canapa indica dell'altezza di circa un metro e mezzo attrezzata di lampade, ventilatori e fertilizzanti, sono stati ritrovati barattoli di vetro contenenti oltre due etti di marijuana già essiccata, 1,4 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 320 euro in contanti.

Un'attività condotta in modo professionale, con tanto di indicazioni precise su quantità e tipologia di stupefacente.

Il 27enne, già finito in manette nel 2016 – è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pm di turno, è stato posto ai domiciliari. L'arresto è stato convalidato e il giovane comparirà il 25 giugno per il processo.