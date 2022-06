Ragazzo in difficoltà sul Lago d'Orta, ritrovato e soccorso dai Vigili del Fuoco

Ieri, 9 giugno, alle 21.15, una squadra dei Vigili del Fuoco di Borgomanero sono intervenuti a Pettenasco, sul Lago d'Orta, con imbarcazione per soccorrere un ragazzo di nazionalità tedesca uscito con una tavola Stand Up Paddle verso le 17.30 e non più rientrato a casa.

A causa del forte vento era stato spinto verso sud facendolo approdare sulla sponda opposta nei pressi della località Lagna di Pella.