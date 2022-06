Trova portafoglio per terra e lo consegna ai Carabinieri, storia a lieto fine a Salussola, foto repertorio

Trova per terra un portafoglio con dentro soldi, documenti e un anello. Non ci pensa due volte e si reca alla più vicina Stazione dei Carabinieri per riconsegnarlo al legittimo proprietario.

La storia a lieto fine arriva dal comune di Salussola: protagonista del bel gesto avvenuto ieri mattina, 9 giugno, nei pressi della tabaccheria del paese, un cittadino extracomunitario di 52 anni.

Nei suoi confronti sono giunte parole di cortese ringraziamento da parte dell'anziano possessore del portafoglio, giunto qualche istante dopo in caserma.