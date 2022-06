343 Caduti di Gioia del Colle ricordati a “Nuraghe Chervu” di Biella

Il Comune di Gioia del Colle, su invito del Prefetto di Bari il quale a sua volta ha accolto l'invito della Prefettura e della Città di Biella e del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, prende parte alla realizzazione dell’area monumentale di "Nuraghe Chervu" di Corso Lago Maggiore a Biella, in memoria dei Caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Il monumento si amplierà di lastre in pietra, inviate dai Comuni d’Italia, ciascuna delle quali riporta l’incisione del numero dei propri concittadini che hanno perso la vita durante la Grande Guerra.

“Gioia del Colle 343” questa l’incisione sulla pietra, donata dalla Gioia Marmi s.a.s., che rappresenta un modo per testimoniare nel presente il sacrificio dei nostri concittadini Caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

“In questi giorni in cui assistiamo sgomenti ad un’azione bellica che riporta ai giorni d’oggi le tragedie del passato – sono le parole del sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo - è azione preziosa ricordare coloro i quali hanno perso la vita in un conflitto dove il sacrificio umano non giustifica mai eventi di questo tipo”.