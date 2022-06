Festa alla Scuola Primaria “XXV Aprile” di Chiavazza con “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siete Voi”

Mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di scuola per gli alunni della Primaria “XXV Aprile” dell’Istituto Comprensivo Biella 2.

Dopo due anni di feste sospese o limitate, a causa della pandemia, finalmente, in questa occasione, si è tornati in presenza con diverse attività durante l'arco della giornata. La festa organizzata dagli insegnanti e dagli alunni di classe quinta per l’intero plesso, oltre a riportare al centro l’importanza dello stare insieme come comunità scolastica, ha messo in evidenza come i forti legami di amicizia, che si possono instaurare a scuola, non vengano spezzati, anche quando tragici eventi possono abbattersi in maniera imprevista. Per questo motivo un primo momento è stato dedicato al ricordo delle giovanissime vittime del terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel Vercellese, ex-alunni delle scuole di Chiavazza. Con il cuore gonfio di dolore, sulle note di “Ovunque sarai”, tre palloncini bianchi con i nomi di Alessandro, Raffaele e Carmine sono volati verso il cielo.

In seguito, gli alunni di quinta, accompagnati dalle mascotte della scuola, disposti al centro del cortile ed attorniati dalle altre classi, hanno eseguito un brano di "body percussion", guidati dal maestro Matteo Lorenzi, musicista che durante il corso dell'anno scolastico ha realizzato il progetto di “Muse alla Lavagna”. In seguito i ragazzi hanno danzato sulle note della canzone “L’ombelico del mondo” di Jovanotti e dopo aver cantato la rivisitazione del testo di “Ciao, ciao” dedicata alla scuola e ai loro insegnanti, hanno vissuto l’emozionante momento del lancio del tocco e della consegna dei diplomi da parte dei piccoli compagni di prima.

Il tutto si è concluso con la sfilata degli insegnanti delle tre classi quinte che hanno composto la seguente frase: “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siete Voi”. Infine da una rappresentanza di alunni delle rispettive classi sono stati consegnati ai maestri dei girasoli, per esprimere un profondo senso di ammirazione, rispetto e gratitudine, a coloro che in questi cinque anni di scuola, hanno condiviso gioie, dolori e tante esperienze che li hanno fatti crescere.

Anche le cuoche e i collaboratori scolastici, sono stati omaggiati di un piccolo pensiero, come segno di ringraziamento e mutua collaborazione. Con gli occhi lucidi e il sorriso fuori dalle mascherine, gli alunni del quinto anno, finalmente hanno potuto riappropriarsi della loro tradizionale festa, sempre nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid 19.