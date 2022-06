Biella, al Palasport un pomeriggio dedicato alla pesca

Appuntamento da non perdere, sabato 11 giugno a partire dalle ore 15, per gli appassionati di pesca in generale e di pesca a mosca in particolare. L’associazione Thymallus del presidente Alberto Magliola, organizza al Biella Forum di via Fred Buscaglione, nel complesso degli Orsi, una giornata dedicata alla pesca a mosca con il patrocinio del Comune di Biella e in collaborazione con la sezione di Biella della Fipsas.



Ci saranno fior fior di insegnanti. All’interno del Palasport, gli specialisti sveleranno i loro segreti per la costruzione di mosche artificiali. Ci sarà poi una zona dedicata al lancio tecnico e una per la costruzione di canne da pesca realizzate con il bambù. Verranno inoltre proiettati degli spettacolari filmati e ci saranno altre sorprese.