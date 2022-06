A Valdilana torna la Festa di San Quirico e Giulitta, 4 giorni di festa per grandi e piccini

La Pro Loco di Trivero, con il patrocinio del comune di Valdilana, organizza la 35esima Festa di San Quirico e Giulitta. Dopo due anni di assenza forzata causa Covid appuntamento a Valdilana in Piazza della Chiesa in Frazione Matrice in località Trivero dal 10 al 13 giugno, con diversi eventi in programma: vediamoli nel dettaglio.

Venerdì 10 giugno alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione e l’aperitivo, seguito, a partire dalle 19.30, dalla cena. Primi, grigliate, panini e lo stinco alla birra per tutti e poi, dalle 21.30, spazio al concerto delle Stelle Kadenti - Modà cover band.

Sabato 11, dalle 19.30 avrà inizio la cena in allegria con i sapori della Festa Campestre. A seguire intrattenimento musicale con i “999 Acoustic Band”. Domenica 12 in mattinata ci sarà il 10° raduno delle 500 ed auto storiche, mentre alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Matrice. Alle 12.30 la cucina aprirà per pranzo. Nel pomeriggio appuntamento da non perdere per famiglie e bambini: dalle 15.30 Tiziano Magic Show intratterrà con uno spettacolo di magia comica. Per le ore 17.30 è prevista l’esibizione di Ginnastica Artistica con la A.S.D. BI Vertical. Alle 21.30, in seguito alla cena (19.30), sarà il turno della Future Sound con una serata Disco Mobile.

Lunedì 13, ultimo giorno di festa, si parte nuovamente alle 19.30 con la cena di chiusura e arrivederci, seguita dal concerto di Alex Biondi Band (21.30). Per concludere la festa ci sarà lo spettacolare lancio delle lanterne magiche. Per maggiori informazioni e aggiornamenti vi invitiamo a consultare la pagina Facebook ufficiale della Pro Loco di Trivero.