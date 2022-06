Fino al 30 giugno Lavori in corso sulla provinciale Salussola-Brianco - Foto archivio newsbiella.it

Sono in corso sulla Strada Provinciale 322 Salussola-Brianco lavori di scavo per posa cavi per conto di EDistribuzione

In particolare l’intervento riguarda il tratto compreso tra il km 1+403 a Salussola, ed il km 2+455 sito sul territorio di Dorzano, tratto sul quale, fino al 30 giugno esclusi i giorni festivi, sono previsti restringimenti di carreggiata oppure senso unico alternato regolato da semaforo, ed il limite di 30 km/h.