Ucraina, oltre diecimila profughi accolti in Piemonte

In Piemonte, stando all'aggiornamento del 9 giugno fornito dalla Regione, sono 10.334 gli ucraini accolti, di cui 461 in strutture della Protezione Civile, 802 in Cas (centri di accoglienza straordinaria) O Sai (servizio accoglienza immigrati), 9.071 in famiglie.

Sono 4.209 i tamponi effettuati e 2.511 i vaccini. Le famiglie disponibili a ospitare sono 4.972 di cui 3.259 in provincia di Torino. Le famiglie già ospitanti, che lo hanno dichiarato attraverso il forum on-line della Regione, sono 430. Quanto agli inserimenti scolastici, sono 438 nella scuola dell'infanzia, 913 nella primaria, 649 nella secondaria di primo grado e 416 in quella di secondo grado.