Fondo di sostegno allo studio Squillario: candidature entro il 15 luglio

Si concluderanno il 15 luglio le candidature per i contributi del “Fondo di sostegno allo studio Luigi Squillario” per permettere ai bambini e ragazzi meritevoli in situazioni di difficoltà di accedere all’istruzione e valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio.

Il Fondo è dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa.

“Ancora una volta la Fondazione mette al centro i giovani e i bambini ai quali occorre garantire pari opportunità di accesso allo studio soprattutto a fronte di una situazione problematica e di impoverimento collettivo come quella che stiamo vivendo e che rischia di far perdere molti talenti. Con questo Fondo oltre a contrastare la povertà educativa onora la memoria del suo primo Presidente che aveva particolarmente a cuore il tema dell’istruzione e che aveva intuito le straordinarie potenzialità di Città Studi come motore sociale e culturale della Città” – commenta il Presidente Franco Ferraris. Il fondo contribuirà dunque a dare una chance ai giovani talenti capaci di cambiare in meglio il futuro delle proprie comunità permettendo loro l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche.

Potranno presentare domanda di contributo gli Istituti Scolastici di I grado, gli Istituti Scolastici di II grado e le Scuole paritarie che presenteranno proposte per minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni in stato di fragilità economica sociale.

L'eventuale assegnazione del contributo non si computa al fine dell'applicazione della regola che un ente può ricevere al massimo due contributi all'anno dalla Fondazione.

Si precisa inoltre che ciascun ente può presentare esclusivamente una richiesta di contributo.

Gli interventi proposti intendono perseguire le seguenti finalità:

- supporto e miglioramento delle competenze di base degli studenti in media grave difficoltà e in stato di fragilità sociale e/o economica;

- consolidamento e recupero di competenze per gli studenti che stanno vivendo difficoltà nella ripartenza scolastica successiva ai lunghi periodi di ricorso alla DaD, che ha evidenziato difficoltà di gestione della didattica e dell'apprendimento;

- ampliamento dell'offerta di attività extra curriculari.

Il bando inoltre si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (cd. Sustainable Development Goals - SDGs), in particolare, l'Obiettivo 4 "Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti", l'Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze" e l'Obiettivo 10 "Ridurre le ineguaglianze all'interno e fra le Nazioni".

Il contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta non potrà essere superiore a € 3.000,00.

Gli uffici della Fondazione sono come sempre a disposizione per eventuali informazioni.