Valdilana, nel weekend apertura straordinaria dell’ecomuseo Ex Mulino Susta

Macina a pietra funzionante e presentazione del libro “In cucina per rinascere” nella giornata di domenica 12 giugno, in occasione dell’apertura al pubblico dell’ecomuseo Ex Mulino Susta di Valdilana, in località Soprana. Dalle ore 14:30, fino alle 18:30, sarà infatti possibile visitare il museo e partecipare alla presentazione dell’ultimo libro di Maria Giovanna Farina. L’evento si concluderà con un aperitivo. Ingresso libero.