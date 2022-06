Graglia, un weekend in Francia per festeggiare i dieci anni di gemellaggio con Sonnaz

Weekend all’estero per i cittadini di Graglia che, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno, si sono recati in visita nella francese Sonnaz, per celebrare il decimo anno di gemellaggio tra i due paesi.

Presenti anche il sindaco Elena Rocchi e la presidente del comitato di gemellaggio, Patrizia Chiappo: “È sempre un grande piacere ritornare a Sonnaz – commenta Chiappo, dove quest’anno ci hanno accolti con grandi festeggiamenti per la ricorrenza del decennale del nostro gemellaggio. Gli amici che hanno partecipato per la prima volta sono tornati a casa felici e stupiti per l'accoglienza ricevuta e con un pieno di regali.