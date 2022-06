A Mongrando in festa una nuova iniziativa di Plastic free a favore dell’ambiente

Nuova iniziativa ambientalista dell’associazione Plastic free che, nella giornata di domenica 12 maggio, sarà con i propri volontari a Mongrando, al fine di svolgere un’operazione di pulizia dai rifiuti in plastica. L’occasione si presenta in concomitanza con l’evento “Mongrando in festa” e il gruppo si ritroverà alle 10 presso il polivalente del paese.



L’area coperta sarà quella della festa, data la probabile ed elevata presenza di rifiuti tipica delle manifestazioni pubbliche. I referenti sono Cristina Selva (333.2779875) e Stefano Lazzarini (392.9892438).



Al termine della raccolta, di durata prevista di circa 2 ore, Plastic free sarà presente con un banchetto e giochi per bambini.