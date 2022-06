Rosazza, anche il Jazz Club in occasione dell'ingresso tra i "Borghi più belli d'Italia"

In occasione dell'ingresso tra i "Borghi più belli d'Italia", sabato 11 giugno alle ore 15,30 , a Rosazza si terrà un concerto a cura del Biella Jazz Club con Max Tempia all'organo e Max De Aloe all'armonica. L'amministrazione comunale ha incaricato il noto sodalizio biellese per curare la parte musicale dell'importante evento. Max Tempia, musicista biellese, reduce dall'ultima stagione del Maurizio Costanzo Show su Canale 5 si esibirà con il noto armonicista italiano Max De Aloe appena tornato da un tour in Olanda e Germania per il centenario della nascita di Toots Thielemans, grande armonicista belga.

Tempia e De Aloe saranno insieme anche martedì 14 giugno per la chiusura della stagione concertistica del Biella Jazz Club.