Calcio, esordio in Prima Categoria con goal per Simon Martinazzo

Crescono i talenti della Valle Cervo. Domenica scorsa, in occasione del big match tra Valle Cervo Andorno e Virtus Vercelli (poi concluso 2-1 a favore degli ospiti), ha fatto il suo esordio in Prima Categoria il giovanissimo Simon Martinazzo, classe '06, apprezzato difensore centrale.

Un debutto di sostanza (condito con una rete a favore) ma che non ha evitato agli scacchi bianconeri la sconfitta in campionato. Tuttavia, se queste sono le premesse, non si può che guardare con fiducia al prossimo futuro. Magari seguirà le orme del fratello Michael, da tempo finito nel taccuino di diverse società di Lega Pro e Serie D.