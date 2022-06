Valdilana, nuove sezioni elettorali a Ponzone e a Mosso

L'esecutivo di Valdilana ha disposto attraverso una delibera di giunta il trasferimento della sede di alcune sezioni elettorali.

In particolare, le sezioni nn. 6 e 7 , saranno spostate dalle scuole di Frazione Ponzone alla nuova sede PALAZZETTO DELLO SPORT DI PONZONE (PALAGILETTI), e le Sezioni nn. 12 e 13 dagli uffici della municipalità di Mosso andranno alla nuova sede nelle SCUOLE ELEMENTARI DI MOSSO in Via Quintino Sella.

Restano valide le tessere elettorali in possesso degli elettori anche se riportanti il vecchio indirizzo delle sezioni.