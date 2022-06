Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue e Plasma, a Biella un’installazione fotografica

Preparativi in corso anche nel Biellese per celebrare la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue e Plasma che ricorre ogni anno a giugno e sarà ospitata in Messico.

AVIS ha accolto quest’anno il progetto di un’installazione fotografica, dal titolo “Plasmiamoci. Tu sei la cura”, che è nato in maniera trasversale, dal basso, da chi, come paziente in cura con farmaci plasmaderivati, deve alle donazioni la propria autonomia quotidiana.

L’installazione sarà presentata dagli autori del progetto, nella cerimonia per la Giornata Mondiale del Donatore che è fissata per lunedì 13 giugno alle 14.30 all’Ospedale degli Infermi, alla presenza dei vertici dell’Azienda Sanitaria Locale.

La versione in grande formato di “Plasmiamoci. Tu sei la cura” sarà posizionata all’ingresso degli ambulatori A dell’Ospedale per ricordare a tutti coloro che la vedranno il valore umano e sociale della donazione.