Valentina Gusella, nuovo Vicedirettore per CNA Biella

CNA Biella è lieta di annunciare di aver arricchito il proprio organico, da lunedì 6 giugno, con un’importante figura professionale: è con estrema soddisfazione e gioia che l’Associazione annuncia l’arrivo di Valentina Gusella.

Nata a Biella il 19 novembre 1984, e residente a Gaglianico, ha conseguito una laurea specialistica in economia e direzione delle imprese e dal 2009 ha lavorato in Legacoop Piemonte, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile territoriale per il quadrante di nord est (Bi-Vc-No-Vb) e negli ultimi anni anche quello di responsabile delle relazioni industriali e dell’area servizi. È stata anche responsabile regionale delle pari opportunità, e sempre per Legacoop è stata componente prima della Giunta della CCIAA di Biella e Vercelli, e poi Consigliera nella CCIAA di quadrante. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione del Gal Montagne Biellesi, società nella quale ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente.

In CNA Biella ha assunto la carica di vicedirettore, e con la sua professionalità ed esperienza andrà a rafforzare la squadra che sta lavorando su numerosi temi di interesse e sviluppo dei mestieri e Gruppi che CNA rappresenta, oltre che sulle diverse attività e progetti di interesse per l’intero territorio biellese.