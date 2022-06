Biella Digital Summit, il convegno sulla digitalizzazione

Biella Digital Summit è il convegno che l'Unione Industriale Biellese organizza oggi giovedì 9 giugno dalle 14.30 alle 18.00 all'Auditorium di Città Studi con l'obiettivo di diffondere, tramite il punto di vista di autorevoli relatori, la cultura della digitalizzazione valorizzando in particolare le opportunità e l’impatto che può generare in azienda.

"Con questo appuntamento abbiamo voluto stimolare una riflessione sul territorio su aspetti ormai imprescindibili, non solo per chi fa impresa - spiega Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Uib e vice presidente con delega alla Digitalizzazione - . Il nostro obiettivo è dunque contribuire a diffondere la cultura dell'economia digitale grazie ad esperti che possano condividere con noi la loro testimonianza e uno sguardo sulle prospettive strategiche per il futuro".

Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Tecnologici e Innovativi Uib, aggiunge: "Sul territorio è presente una ricca varietà di imprese attive nel settore dei servizi innovativi e della meccatronica: rappresentano un'importante opportunità per le aziende che vogliono intraprendere il percorso della digitalizzazione per la crescita del proprio business e per lo sviluppo del territorio".

Il programma

Dopo l'apertura dei lavori da parte di Giovanni Vietti, presidente dell'Unione Industriale Biellese, il convegno si articolerà in 3 talk dedicati a precisi argomenti che saranno affrontati con esperti in materia da un punto di vista strategico, con particolare attenzione alle opportunità per le imprese. A moderare gli approfondimenti sarà Enrico Pagliarini, giornalista professionista, a Radio24 dal gennaio 2000, che cura e conduce "2024", la trasmissione dedicata a Internet e tecnologia.

TALK - Infrastrutture e connettività

Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione, aprirà la riflessione sul tema. Interverranno: Eleonora Fratesi, presidente di Infratel, Riccardo Mascolo, Key Account Manager Enterprise and Mission Critical Private Networks Head of Strategy and 5G for Industry - Ericsson, Francesco Polzella, CEO Zerodivision Systems Srl

TALK - Cybersecurity

Michele Tolu, presidente Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, aprirà la riflessione sul tema. Interverranno: Fabiola Silvestri, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Francesco Saverio Bacco, Commissario Capo della Polizia di Stato, Ermanno Cappa, Fondatore Studio Legale Ermanno Cappa & Partners

TALK - NFT

Christian Zegna, presidente GGI e vice presidente UIB con delega alla Digitalizzazione, introduce l'argomento. Interverranno: Mariano Carozzi, Leonardo Maria Seri, Seguirà una case history aziendale.

A tirare le conclusioni del convegno sarà Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.