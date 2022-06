Conto alla rovescia per il tour esoterico al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Dopo il grande successo di “Biella: trame, intrighi e misteri” e “Rosazza Esoterica” l’associazione culturale White Rabbit Event presenta domenica 12 giugno, dalle 14 alle 16, per la prima volta un tour esoterico al Santuario di San Giovanni: l’unico santuario dedicato a san Giovanni Battista, in Italia a 1020 m di altitudine, immerso nei boschi della Valle Cervo.

“Il viaggio ci porterà a contatto con il mondo dei templari, l’ordine militare-monastico al servizio dei pellegrini e sul loro collegamento con il santuario di San Giovanni, i Cavalieri di Malta e Rosazza, la Rennes-le-Chateau italiana – spiegano gli organizzatori - Al termine della visita al Santuario, ci sposteremo a piedi (500 metri) in un altro luogo misterioso: la cappella di Maria Maddalena, immersa nel bosco. Alle sue spalle delle vedute di città e di mare che evocano il difficile viaggio di Maria Maddalena dalla Palestina verso il sud della Francia dove nasce il mito del Santo Graal. Scopriremo i misteri del femminino sacro e l’antico legame con la coppa divina e la Sposa di Cristo, cercando di fare luce sui più grandi misteri dell’antichità. Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia del Piemonte, in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi. Il tour inizia alle 14 e termina alle 16. Il punto di ritrovo è davanti il Santuario di San Giovanni. Il tour si inserisce all’interno dell’iniziativa Touring Piemonte, il cui intento è promuovere la storia locale e il patrimonio culturale e artistico del Piemonte, con particolare riferimento a quegli aspetti storici collegati ai miti, ai simboli, alle leggende e al folklore. Link a Google maps: https://goo.gl/maps/YVBXmEW7oKMnYEeW7".