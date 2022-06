Anziano chiede aiuto in piena notte a Cossato (foto di repertorio)

Anziano cade in piena notte, non riesce a rialzarsi e chiede aiuto ai vicini di casa. Il fatto è accaduto nel centro di Cossato: a intervenire i Vigili del Fuoco che hanno assistito il malcapitato, poi affidato alle cure del 118, giunto sul posto per gli accertamenti del caso.