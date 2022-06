Arriva da Liscate, comune della città metropolitana di Milano, pietra di memoria in ricordo dei Caduti della Grande Guerra

“Come Sindaco di Liscate, rappresentante di tutta la mia comunità – scrive il primo cittadino Lorenzo Fucci - raccolgo con piacere l’invito della Prefettura di Milano di aderire alla iniziativa del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” condivisa dalla Prefettura e dal Comune di Biella nella realizzazione di un’area monumentale dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

Anche Liscate, come purtroppo la maggior parte dei Comuni Italiani, ricorda, in un monumento a loro dedicato, la perdita di nostri Concittadini durante la Grande Guerra: 19 giovani Liscatesi che hanno trovato la morte combattendo per la propria Patria.

Questa nostra pietra, recuperata da una antica tomba del nostro cimitero, li vuole ricordare anche in un luogo lontano dal nostro paese, l’area monumentale “Nuraghe Chervu”, dove si unirà alle altre nel ricordo di tutti i giovani Italiani patrioti che hanno contribuito alla unità d’Italia”.