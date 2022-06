A Cossato un progetto artistico comunitario d’arte per donne in situazione di fragilità

Venerdì 10 giugno, alle 16, in viale Paietta, nei pressi del centro accoglienza ex Albergo Bel Sit, con il Patrocinio del Comune di Cossato, promosso dall'Associazione AJARIOT, in collaborazione con Maria Cecilia Coop. Soc. e con la partecipazione di diverse associazioni del territorio, avrà luogo un evento artistico comunitario d’arte partecipato per donne migranti e adulte in situazione di fragilità, inserite in progetti di housing, e donne richiedenti asilo.

Scopo specifico del Progetto artistico “Il Cerchio” è alimentare il dialogo e la partecipazione femminile, ridurre le disuguaglianze, sostenere la parità di genere e i diritti delle donne; creare nuove reti e relazioni virtuose nel tessuto territoriale biellese tra associazioni, scuole, centri diurni di psichiatria, pro loco, comuni, centri d’accoglienza e centri socio culturali nonché sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza, il rispetto della diversità culturale contro ogni forma di discriminazione per motivi di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità o orientamento sessuale.