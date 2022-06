Il Comune di Forenza invia a Biella pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

Invitati dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha inoltrato ai Sindaci dei Comuni della Provincia, l’appello della Prefettura di Biella, che ha fatto proprio il progetto del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, volto al completamento dell’area monumentale chiamata “Nuraghe Chervu”, dedicata alla Brigata “Sassari” e ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Forenza aderisce ad un’importante iniziativa volta a ricordare e onorare il sacrificio dei tanti Forenzesi che persero la vita durante la Grande Guerra. Pertanto, la nostra Amministrazione ha inviato alla Città di Biella una locale pietra di riuso recante il nome del nostro Comune e il numero dei nostri concittadini morti per la Patria: in questo modo anche Forenza sarà presente all’interno del lastricato commemorativo composto da pietre provenienti da tutta Italia.



Partecipare a questa iniziativa, per noi, significa ribadire che le tante giovani vite spezzate, il tanto sangue versato, gli orrori e le brutalità delle guerre combattute in passato devono fare da monito e insegnare che mai deve essere perseguita la via del conflitto armato e che non esiste alcuna giustificazione alla guerra. Ringraziamo il Sindaco e la Città di Biella, il Presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Prof. Battista Saiu, nostro interlocutore, e quanti sono impegnati in questa lodevole iniziativa che ci ha voluto coinvolti nel celebrare e dare lustro alla memoria dei nostri cari concittadini caduti in guerra.