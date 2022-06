Agenti della Polizia di Stato della Questura di Biella al corso di guida sicura organizzato dall’ACI, FOTO

Nella mattinata del 7 giugno si è concluso con successo il corso di Guida Sicura organizzato dall’Automobile Club Biella e rivolto agli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Biella.

Dopo una prima parte di lezione teorica, si è tenuta la parte pratica sul parcheggio adiacente l’immobile di Biella Fiere a Gaglianico. Gli “allievi” dopo essere stati divisi in piccoli gruppi, affiancati da un proprio Pilota-Istruttore, hanno potute cimentarsi nelle varie prove, in completa sicurezza, di guida sicura. Ad esempio sono state effettuate prove di frenata e di evitamento dell’ostacolo, guida in retromarcia tra i coni al fine del corretto utilizzo degli specchietti retrovisori, guida su percorso allestito ed infine prova a bordo di una autovettura da competizione.

“L’attenzione e l’impegno con cui i discenti hanno preso parte alla nostra iniziativa ci fa dire che il corso è stato un successo - dichiara il Presidente dell’Automobile Club Biella, Andrea Gibello, che tra l’altro ha partecipato in qualità di istruttore durante la prova pratica -. L’Automobile Club Biella da tempo promuove corsi di sicurezza ed educazione stradale fondamentali per un corretto utilizzo dei veicoli e per la sicurezza di chi guida e non solo”.