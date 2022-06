Venti intensi in arrivo sul Piemonte, nel weekend ondata di calore con oltre 30 gradi in pianura (foto di repertorio)

All'interno di una saccatura in allungamento dal Mare del Nord all'Italia adriatica, scende aria fredda in quota che scivola sulla parte orientale del Piemonte lasciando un cielo soleggiato, mentre porta instabilità sul resto d'Italia.

Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito. E, nella nota, aggiunge: “La differenza dei valori di pressione a cavallo delle Alpi, tra l’alta pressione transalpina e la depressione adriatica, determina un'intensificazione dei venti sul Piemonte, per condizioni di foehn che nel corso del pomeriggio odierno si estenderanno progressivamente dalle vallate alpine alla pianure, con le raffiche più intense sul settore orientale della regione. Domani i venti di foehn torneranno ad attenuarsi, all’insegna di un bel cielo limpido, e si avvertirà un conseguente temporaneo calo delle temperature minime mattutine. La progressiva espansione di un anticiclone subtropicale, dal Magreb alla Penisola Iberica verso l’Europa sudoccidentale e l'Italia, garantirà tempo stabile e soleggiato per il fine settimana, e porterà un crescente aumento delle temperature, che nei valori massimi diurni si rialzeranno sopra i 30°C in pianura”.