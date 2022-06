Triathlon, Ivan Cappelli oro a Milano FOTO

A Milano nella suggestiva location dell’Idroscalo, sabato e domenica 4-5 giugno 2022, si sono disputati gli ormai classici Triathlon Olimpico e Sprint organizzati da Radio DeeJay.

Spettacolare la location, coinvolgente e simpaticissimo il commento tecnico alla gara della troupe di “Scannellatori Seriali”.

Per Valdigne Triathlon nell’olimpica ottima gara con positivo riscontro cronometrico per i canavesani Andrea Pirana e Leonardo Vairetto rispettivamente 14^ M2 e 12^ S4.

Seconda gara stagionale e secondo argento tra gli M7 per il biellese Claudio Ramella Bagneri in gara per la preparazione ai futuri campionati italiani di Triathlon Olimpico No Draft di Barberino del Mugello.

Domenica nello Sprint, al femminile prova di carattere di Erica Maculan e Erica Mazzer. Entrambe nel gruppetto di testa per tutta la gara.

La milanese Maculan con una run finale di alto livello ha chiuso 4^ assoluta a pochi secondi dal podio, ottima la prova di Erica Mazzer per l’atleta padovana un significativo 6^ posto assoluto finale.

Al maschile grande risultato per i colori verde-turchese-oro con il lunghista ligure Ivan Cappelli 9^ assoluto e oro tra gli S2, con una run finale veramente positiva.

Ancora una gara e ancora un podio per il Coach IM Stefano Massa argento tra gli M4, nella stessa, numerosa categoria, prova con un ottimo crono finale per l’altro biellese Fabrizio Ghilardi, 7^ sempre tra gli M4.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai Campionati Mondiali Multisport di Targu Mures in Romania e ai Campionati Italiani Giovanili di Aquathon e alla Coppa Italia Giovanile Triathlon di Montesilvano.