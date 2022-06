Maffeo Ciclismo, sempre in sella in massima sicurezza, VIDEO

La storia di Maffeo Ciclismo parte dagli anni ‘30, grazie alla passione che il papà del titolare Maurizio Maffeo, aveva per il ciclismo e arriva, grazie all’apertura del negozio nel 2004, fino ad oggi.

Una storia fatta di passione e dedizione, con l’obiettivo di fornire assistenza e permettere ai clienti di stare sempre in sella in massima sicurezza.

Cosa si trova in negozio? Da Maffeo Ciclismo potrete trovare bici da strada, fuoristrada ed e-bike, con marchi del calibro di BH, Scott, Bianchi, LeeCougan e Basso.

Potrete inoltre trovare anche tutto l’abbigliamento necessario, ogni tipo di accessorio per affrontare un viaggio in bicicletta (come navigatori o borse) e, per chi lo desidera, è l'attività offre anche un vasto parco di bici a noleggio.

Maffeo Ciclismo di trova a Benna in via Nazario Sauro, questo il numero di telefono 3357425519

Pagina Facebook https://www.facebook.com/maffeociclismo