Golf Cavaglià, i risultati del weekend e le prossime gare

Programma weekend: sabato la Top Race

Al Golf Club Cavaglià sarà un sabato tra sport e festa con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare, che di fatto inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire grigliata e open bar in piscina. In palio ad estrazione tra tutti i partecipanti un viaggio in Marocco per giocare all'Assoufid Golf Club di Marrakech.



Domenica si giocherà il classico Trofeo Monterosa (18 buche 2 categorie Stableford). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Giovedì appuntamento infrasettimanale con la tappa del circuito nazionale Golf Sì (18 buche Stableford).



Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it