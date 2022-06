Nuvolosa non si ferma: laboratori estivi e stand al Lucca Comics

Nuvolosa, il festival del fumetto di Biella, non si ferma e prosegue durante la stagione estiva con “Nuvolosa Summer Kids”: una serie di laboratori dedicati ai più piccoli. L’iniziativa è stata presentata oggi, mercoledì 8 giugno, presso il Municipio di Biella, alla presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone, il sindaco Claudio Corradino, i rappresentanti dell’associazione Creativecomics e i rappresentanti del centro commerciali “I Giardini”.



“Nuvolosa mi è piaciuto sin dal primo momento – commenta Bessone – perché dà ai bambini la possibilità di avvicinarsi all’arte fumettistica. L’intenzione dell’amministrazione è quella di portare il festival a livello nazionale”. Nuvolosa sarà infatti presente con uno stand alla prossima edizione del Lucca Comics, uno dei più importanti festival italiani.



Prosegue il discorso il sindaco Claudio Corradino: “Nella mia vita – racconta Corradino – ho avuto la fortuna di essere accompagnato dalla letteratura disegnata, come piace chiamarla a me. In Francia il fumetto è considerato arte già da tempo mentre in Italia ci stiamo arrivando”.



Nuvolosa Summer Kids partirà venerdì 24 giugno con il primo laboratorio a tema Disney, dalle ore 16 alle 17:15 e, successivamente, un incontro con i fumettisti biellesi Andrea Osella e Gloria Meluzzi. Si proseguirà sabato 2 luglio con il laboratorio a tema manga, dalle ore 10 alle 11:15 e dalle 11:30 alle 12:45. L’appuntamento successivo sarà invece venerdì 8 luglio con il ritorno del laboratorio Disney, dalle ore 16 alle 17:15 e dalle 17:30 alle 18:45. Infine, concluderà la serie di workshop il terzo laboratorio Disney di sabato 16 luglio, dalle ore 10 alle 11:15 e dalle ore 11:30 alle 12:45. Ad ospitarli sarà il centro commerciale "I Giardini".



I laboratori sono gratuiti è sarà possibile iscriversi entro le 14 del giorno precedente alla data scelta tramite il sito di informagiovani https://www.informagiovanibiella.it/ o chiamando il numero 015.3507380.

Inoltre, dal 22 giugno al 31 luglio, presso la galleria del centro commerciale “I Giardini” verranno esposti i fumetti dei primi 3 classificati delle quattro edizioni del premio Nuvolosa.