Notte degli Archivi a Casa Zegna visita e concerto

Torna, dopo i due anni della sosta pandemica, la ‘Notte degli Archivi’, evento di punta di Archivissima, manifestazione che promuove presso il grande pubblico patrimoni e storie conservate negli archivi storici e che valorizza l’heritage attraverso una commistione di linguaggi e media differenti. Anche Fondazione Zegna, come altre 12 realtà del Biellese prende parte a questo grande evento.

Per quanto riguarda il nostro territorio, l’appuntamento clou è venerdì 10 giugno 2022, quando Casa Zegna apre il suo archivio e invita i visitatori a esplorare il tema portante della nascita del pret-à-porter.

La visita è preceduta alle ore 18 da un concerto dell’Ensemble Rossini con aperitivo in giardino, al termine del pomeriggio i visitatori potranno recarsi a cena nei ristoranti dell’Oasi Zegna.

Durante la visita nell’Archivio di Casa Zegna, il pubblico avrà modo di approfondire il percorso che ha portato il Gruppo Zegna a entrare nel settore della confezione, decisione lungamente ponderata dai figli di Ermenegildo Zegna, Aldo e Angelo, e avvenuta verso la metà degli anni Sessanta.

Il racconto di questo percorso è preceduto alle ore 18 dal concerto (con aperitivo in giardino) di musica da camera dell'Ensemble Rossini, giovani musicisti (violini: Pedrotti Filippo, Fazio Aura; violoncello: Beltrami Stefano; contrabbasso: Benzonelli Michele), allievi di “Obiettivo Orchestra”, il progetto formativo di Filarmonica TRT in collaborazione con la Fondazione Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo.

Il concerto rientra nella programmazione estiva della Delegazione FAI Biella. La serata prevede musiche di Rossini (Sonate a quattro n.1 in Sol Magg.; n.2 in La Magg.; n.6 in Re Magg. e Duetto Violoncello-Contrabbasso).

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail casazegna@fondazionezegna.org

Al termine sarà possibile fare una donazione che sarà devoluta al progetto Zegna Forest.Casa Zegna - Trivero Valdilana, via Marconi 23, tel. 015 7591463