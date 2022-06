“Albero Fiore” al Parco del Bellone: Fondazione Angelino e LaborARTE organizzano un laboratorio di colore per bambini

Mercoledì 15 giugno alle ore 16:00 Fondazione Angelino e LaborARTE organizzano - presso l’area picnic del Parco del Bellone - un laboratorio di colore e scrittura dal titolo l’Albero Fiore dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni, all’intero del progetto ambientale del Lions Biella Bugella Civitas in collaborazione con weTree e Città di Biella.

“Prendendo come spunto il libro “Il signor G.” di Gustavo Roldán, raccontiamo e interpretiamo la storia di questo signore, il signor G., appunto, nato e cresciuto in un paese avvolto nel silenzio, arido e piccolo. Ad un certo momento decide che vorrebbe vivere in un posto più bello in un paese più vivo e contribuire alla gioia dei suoi abitanti, e perché no un paese anche un più “musicale”. Non fu facile farlo capire agli abitanti del paese ma il signor G., deciso e caparbio, un giorno prese i suoi attrezzi e decise di partire…”.

Alle ore 18:00 avrà luogo all’interno del parco l’inaugurazione della “Passeggiata Lidia Lanza”. La partecipazione al laboratorio sarà gratuita; per le iscrizioni è possibile telefonare allo 015-15153138 o scrivere una mail a laborarte@fondazioneangelino.it.