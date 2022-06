Negozi di collina, tornano i contributi

Sia nel 2017 che nel 2018 l'amministrazione Cavicchioli aveva stanziato sempre 20 mila euro, che non erano però più stati riproposti negli anni successivi. Nel 2020, a farsi portavoce delle difficoltà degli stessi negozi era stato il gruppo consigliare del Pd, dove siede anche l'allora assessore ai Lavori Pubblici della giunta Cavicchioli Valeria Varnero, attraverso un'interrogazione. E ora, è di nuovo la stessa consigliera Varnero con il suo gruppo che chiede alla giunta Corradino se quest'anno dopo la pausa dell'anno passato torneranno.

"Certo che sì - commenta l'assessore al Commercio Barbara Greggio - . Per noi sono molto importanti i negozi di collina, crediamo nel loro valore e in loro come presidio del territorio. Nelle prossime settimane è infatti già in calendario una variazione al bilancio per accantonarli e procederemo con la pubblicazione del bando".

L'ultima volta che erano stati riproposti era nel 2021 in riferimento al 2020, spiega l'assessore: "Un anno abbiamo finanziato il bando, l'altro avevamo previsto un contributo generico per le bollette dei rifiuti. Da quest'anno torneremo invece al bando tradizionale".

Ad essere interessate saranno sempre le aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale individuate nelle zone che delimitano i quartieri: Piazzo, Pavignano, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Barazzetto-Vandorno, Vaglio. Avranno accesso gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari, rivendite di generi di monopolio purché senza slot machine, rivendite di giornali e riviste, farmacie.

I dettagli devono ancora essere definiti ma con molta probabilità i requisiti si rifaranno a quelli degli anni passati: gli esercizi commerciali dovranno svolgere attività complementari multiservizi come servizio gratuito di consegna della spesa, vendita di carni fresche, congelate, conservate, preparate, confezionate, vendita di almeno cinque referenze di prodotti tipici biellesi, supporto di servizi di pagamento, servizio di navigazione internet attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico, servizio di navigazione Wi-Fi che consenta l’accesso a internet dai supporti (notebook, smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti, servizio di distribuzione sacchetti per raccolta differenziata e/o altri servizi che incentivino la raccolta differenziata.