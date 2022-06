Città Studi Biella. Aperte le iscrizioni al corso gratuito in Operatore delle Produzioni Alimentari

Città Studi Biella propone ai ragazzi che hanno ultimato la terza media il corso gratuito di Operatore delle Produzioni Alimentari: un percorso triennale, finanziato dalla Regione Piemonte, che rilascia un attestato di Qualifica professionale valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I destinatari del corso sono i ragazzi dai 14 ai 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione (ovvero in possesso di licenza media), anche in apprendistato e privi di titolo di scuola secondaria di II grado. Questo percorso formativo ha riscosso grande interesse negli ultimi anni, aiutando centinaia di ragazze e di ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro. L'avvio del corso è previsto per la metà di settembre 2022: la frequenza è obbligatoria dal lunedì al venerdì ed il corso è realizzato nell'ambito del sistema duale e prevede l'alternanza scuola lavoro, dal secondo anno sono infatti previsti dei periodi di formazione in azienda. Dopo il conseguimento della qualifica professionale (ed entro il compimento del 25° anno di età) sarà possibile frequentare il quarto anno per ottenere la specializzazione in Tecnico delle Produzioni Alimentari.

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria di Corso G. Pella 10, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Città Studi ai numeri 015 8551111, scrivere a formazione@cittastudi.org o consultare l’apposita pagina web sul sito www.cittastudi.org.