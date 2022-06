Scontro con un’auto: lo chef Milone in coma farmacologico

Lo chef stellato della Trattoria Zappatori Christian Milone era in sella alla sua bici da corsa, quando un’auto l’ha urtato, facendogli perdere l’equilibrio e franare rovinosamente in terra. Le sue condizioni tutto subito non sembravano gravi, ma al Cto di Torino è stato operato da un’equipe di neurochirurghi ed è in coma farmacologico, con prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto lunedì 6, verso le 16,30, sulla Provinciale per Buriasco, in direzione Pinerolo. Da una prima ricostruzione, una Citroën, che procedeva nella sua stessa direzione, l’avrebbe urtato con lo specchietto in fase di sorpasso. Cadendo, si è fratturato la clavicola e ha riportato altri traumi ed escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigone, che dovranno ricostruire la dinamica, e l’ambulanza del 118 che l’ha portato in ospedale.