Denunciato un 52enne "ladro di elemosina"

i aggirava guardingo in stazione a Vercelli e quando la Polfer, insospettita, lo ha controllato, dal suo zainetto sono saltati fuori il kit del "ladro di elemosina" oltre un'ottantina di euro in monete che l'uomo ha poi ammesso di aver rubato in chiese di Milano.

A finire nella rete dei controlli è un bulgaro 52enne, controllato nella giornata del 2 giugno scorso: il materiale rinvenuto nello zainetto dell'uomo, oltre al denaro, sono stati sequestrati dagli agenti della Polfer di Vercelli, mentre il bulgaro, già noto per precedenti specifici, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.