Canoista in difficoltà sul Ticino soccorso dai Vigili del Fuoco

Il Comando Vigili del Fuoco di Novara è intervenuto a San Martino di Trecate sul Ticino con due partenze e mezzo nautico a seguito di richiesta soccorso per un canoista di lingua straniera, che con un cane a bordo si ribaltava e, a causa della forte corrente, rimanevano schiacciati tra canoa e un albero in attesa dei soccorsi. Il Comando faceva intervenire il nucleo elicotteri di Torino con sommozzatore che li recuperava e portava in luogo sicuro