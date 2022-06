Donne vittime di violenza, nuovo protocollo tra Soroptimist Biella e Procura, FOTO

Nel 2019, il Club di Biella aveva firmato il quarto protocollo con la Procura della Repubblica, dopo Varese, Cagliari e Lomellina. E da oggi 8 giugno a Biella c'è un nuovo documento che porta la firma questa volta della presidente Elisabetta Vola e del Procuratore Teresa Angela Camelio. Il progetto prevede in particolare il reinserimento nel mondo del lavoro di una giovane donna che per 4 ore al giorno si occuperà della rimessa in ripristino dell'archivio del palazzo di giustizia della città. Il service partirà da luglio e il club sosterrà le spese dello stage e la copertura assicurativa.

"Non è stato facile - spiega il Procuratore - perchè le persone che impieghiamo al nostro interno devono avere particolari caratteristiche, e in questo caso deve anche trattarsi di una che sia già pronta a entrare in società, a rimettersi in gioco e non abbia più pendenze che riguardano la violenza che ha subito. Si tratta di persone che per tempo hanno vissuto in una bolla, che gradualmente cercano di riprendersi la loro vita". Il Procuratore spiega anche come prima di poter fare partire il progetto abbia dovuto rendere conto dell'esperienza precedente del 2019.

"Vista l'esperienza molto positiva precedente - dichiara la presidente Soroptimist Biella Elisabetta Vola - di una donna che ha ritrovato il suo lavoro di medico in Spagna dopo lo stage, abbiamo voluto rinnovare il protocollo in modo da dare il nostro contributo a chi ha vissuto un momento triste nella sua vita. Il primo passo sarà l'inserimento di questa donna a giorni ma intendiamo dare poi continuità al progetto".

Presenti alla firma e alla presentazione del progetto oggi in procura oltre al Procuratore Teresa Angela Camelio, anche la presidente del Club Biella Elisabetta Vola, il futuro presidente Raffaella Miori, Alessandra Bora referente delle pari opportunità e Domenica Sapienza direttore amministrativo in Procura.