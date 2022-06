CASB entra nel team di DocBi: avviato il censimento dei piloni votivi biellesi

Dopo le operazioni di sistemazione e pulizia dei sentieri che li ha visti impegnati nei prime mesi dell’anno, l’associazione CASB (Consociazione Amici dei Sentieri Biellesi) è pronta per un nuovo progetto, questa volta in collaborazione con DocBi, il centro studi biellesi da sempre impegnato nello studio dell’iconografia della devozione popolare.



Il nuovo progetto ha come scopo il censimento dei piloni votivi, piccole strutture simili a santuari disseminate lungo le strade, le mulattiere e i sentieri del biellese. È possibile collaborare con la schedatura dei piloni inviando una foto e una descrizione del luogo a docbi@docbi.it.